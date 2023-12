Calcio, Serie D. L'Albenga è un meccanismo perfetto, 4-1 alla Vogherese e ritorno alla vittoria

ALBENGA - VOGHERESE 4-1 (9'. e 11' Barranco, 51' Masetti, 78' Likaxhiu - 37' Giglio rig.)

51' FINISCE QUA! L'ALBENGA BATTE LA VOGHERESE 4-1!

45' saranno sei i minuti di recupero

45' il 2005 Chiappino in campo per Berretta. Fossati dà minuti ai suoi giovani

43' Tota esce su Mukaj lanciato a rete, per Castellano non c'è rigore

42' Fossati tiene alta la tensione: "Non prendiamo gol del c... eh!"

42' Minaj - Da Prati cambia anche Molluso

41' in campo anche Castiglione, richiamato Likaxhiu

39' esordio per Moscatelli, esce Nesci

33' ALBENGA! CHE GOL DI LIKAXHIU! TRASCINANTE L'ALBENGA OGGI POMERIGGIO AL RIVA! SOLITA CONCLUSIONE ALL'INCROCIO PER LA MEZZ'ALA DI FOSSATI

31' esce un ottimo Di Stefano, al suo posto Mukaj, applausi meritati del Riva per il centrocampista bianconero

21' tre cambi nella Vogherese escono Giani e Barisone per Trevisiol e Calabro. Nell'Albenga Tesio a terra, lo rileva Colantonio.

18' momenti di tensione in tribuna. Un petardo di grosse dimensioni è esploso in prossimità delle transenne che separano le due tifoserie

16' Boloca si inserisce in area e si divora il 4-1. poca lucidità per il centrale

10' Fracassini converge da destra e chiude di mancino, troppo

8' Usardi - Silvestri, primo cambio per la Vogherese

6' MASETTI! IL CENTRALE TROVA FINALMENTE IL GOL DOPO AVERLO SFIORATO IN MILLE OCCASIONI, TORSIONE PERFETTA, TOTA NON PUO' NULLA!

4' Albenga da una fascia all'altra, cuce Berretta ma sul suo assist nessun giocatore dell'Albenga trova l'impatto con il pallone

1' si riparte! Non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

46' termina un primo tempo davvero divertente, Albenga negli spogliatoi in vantaggio per 2-1

45' ci sarà un minuto di recupero

44' l'Albenga sembra aver perso un po' di convinzioni dopo il gol della Vogherese, era anche difficile mantenere i tirmi vertiginosi della prima mezz'ora

43' Bahirov! Il centravanti si apposta sul secondo palo, colpo di testa fuori di un metri

42' Likaxhiu prova a spazzare via le preoccupazioni con il mancino, tanta potenza ma poca rima

41' Giglio tenta la doppietta su punizione, palla alta

37' GIGLIO TRASFORMA, INTUISCE FACCHETTI MA NON TROVA LA DEVIAZIONE, ACCORCIANO I ROSSONERI!

36' LA VOGHERESE TROVA L'EPISODIO PER RIAPRIRLA, TOCCO DI MANO IN AREA E CALCIO DI RIGORE PER GLI OSPITI

34' la pressione dei centrali ingauni è totale, in pochi secondi due anticipi clamorosi di Venneri e Masetti

27' Nesci raccorda al meglio per Di Stefano, tocco di prima intenzione verso la porta ma Tota è attento

26' girata di Balesini in area, debole, blocca Facchetti

18' l'Albenga si concede qualche rischio in più sullle ripartenze avversarie rispetto a inizio stagione, ma i bianconeri hanno trovato equilibrio e soprattutto nuove consapevolezze nella trequarti avversaria

16' punizione dal limite per la Vogherese, Barisone va bene a giro, Facchetti è perfetto nel distendersi

11' ANCORAAAAAA! BARRANCOOOO! IL NUMERO NOVE SCAPPA A SINISTRA E CHIUDE CON IL DESTRO, TOTA DEVIA, PALO INTERNO E RETE! ESPLODE IL RIVA!

9' ALBENGA IN VANTAGGIO! BARRANCO! A DESTRA GLI INGAUNI FANNO CIO' CHE VOGLIONO IN QUESTO AVVIO, IL BOMBER ASPETTA IN AREA E NON PERDONA TOTA! 1-0

8' Di Stefano affianca Barranco in attacco, Jebbar resta nella sua posizione di quinto

6' cross di Nesci, Likaxhiu si avvita ma manca l'impatto con la palla

5' la prima occasione nitida è per l'Albenga, Di Stefano approfitta di un errore della difesa rossonera, lob su Tota ma la palla esce di un paio di metri

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Facchetti, Boloca, Venneri, Masetti, Nesci, Likaxhiu, Tesio, Berretta, Di Stefano, Jebbar, Barranco.

A disposizione: Romano, Mukaj, Colantonio, Castiglione, Esposito, Nacci, Moscatelli, Giudice, Chiappino.

Allenatore: Fossati

VOGHERESE: Tota, Usardi, Balesini, Occhipinti, Giglio, De Angelis, Giani, Fracassini, Bahirov, Barisone, Minaj.

A disposizione: Tanzi, Silvestri, Oproiescu, Marino, Gatelli, Trevisiol, Calabro, Da Prati, Gerace.

Allenatore: Molluso

Arbitro: Castellano di Nichelino

Assistenti: Corona di Marsala e Cracchiolo di Palerno