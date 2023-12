Aver mantenuto la propria identità di gioco, pur su un terreno non adatto alle proprie caratteristiche, è stata la chiave secondo Enrico Valmati per imporre la prima sconfitta alla San Francesco Loano.

I verdestellati con il 2-1 dell'Ellena si sono riportati a -3 dalla capolista e proprio lo stesso tecnico genovese ha confermato come, in caso di risultato diverso, la lotta per il primato sarebbe stata virtualmente chiusa.