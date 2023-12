Tante gare seguono il proprio corso in relazione alle decisioni del direttore di gara, ma gli episodi accaduti al Chittolina hanno inevitabilmente segnato la partita tra il Vado e il Bra.

Una gestione che non ha convinto il direttore sportivo Luca Tarabotto, contento del punto raccolto in inferiorità numerica contro il Bra, ma amareggiato per non essere riuscito a dar seguito alla vittoria di sette giorni fa contro la Vogherese.