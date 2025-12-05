 / Calcio

Calcio | 05 dicembre 2025, 14:38

Calcio, Promozione. Gli arbitri e gli assistenti della tredicesima giornata

Magaglio dirigerà Savona - Finale

ALBISSOLE 1909 – PONTELUNGO 1949

Arbitro: Luigi Ucci (Genova)

Assistente 1: Florjana Doci (Savona)

Assistente 2: Federico Gambaro (Genova)
 

BAIA ALASSIO AUXILIUM – SUPERBA CALCIO 2017

Arbitro: Alessio Carrea (Genova)

Assistente 1: Filippo Ferrara (Savona)

Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
 

LITTLE CLUB JAMES – CA DE RISSI SG

Arbitro: Nicola Garibaldi (Chiavari)

Assistente 1: Giulio Sorace (Genova)

Assistente 2: Vincenzo Falco (Genova)
 

MASONE – CERIALE CALCIO

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Assistente 1: Luca Degiovanni (Novi Ligure)

Assistente 2: Enrico Mereto (Genova)
 

NEW BRAGNO CALCIO – PRAESE 1945

Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)

Assistente 1: Andrea Zunino (Savona)

Assistente 2: Tiziano Vaglica (Savona)
 

SAMPIERDARENESE – SERRA RICCO’ 1971

Arbitro: Davide Laconi (Genova)

Assistente 1: Luca Ingenito (Genova)

Assistente 2: Luca Gemme (Novi Ligure)
 

SAVONA F.B.C. 1907 – FINALE LIGURE

Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)

Assistente 1: Lorenzo Trucco (Imperia)

Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)
 

SESTRESE BOR. 1919 – LEGINO 1910

Arbitro: Matteo Vranicich (Genova)

Assistente 1: Giacomo Ferrari (Genova)

Assistente 2: Fabio Cannella (Genova)

Redazione

