Perché comprare una bici usata quando stai iniziando a praticare ciclismo?

Se stai pensando che sia giunto il momento di condurre una vita più attiva e vuoi iniziare a praticare uno sport, hai considerato il ciclismo? Andare in bicicletta è un ottimo esercizio che mette in forma tutto il corpo e aumenta le tue energie. Puoi iniziare a praticarlo con l'essenziale: una bicicletta.

Quando stai per acquistare la tua prima bicicletta, quelle usate possono essere un'ottima alternativa. Non solo sono più economiche, ma potresti ottenere modelli migliori e più completi con il tuo budget. Tuttavia, a molti preoccupa che, trattandosi di biciclette usate, queste non siano nelle migliori condizioni.

Acquistare una bici usata presso Cicli Mattio, uno dei negozi di ciclismo più storici d'Italia, ti consente di avere la sicurezza che è stata controllata da meccanici professionisti e sono al 100% sicure. Non sei ancora convinto che sia la migliore alternativa? Continua a leggere, con il nostro aiuto potrai trovare la bicicletta usata perfetta.

Perché optare per una bici usata?

Acquistare una bicicletta completamente nuova può sembrare un'ottima idea, ma considerando la situazione economica attuale, potrebbe non essere fattibile. Puoi sempre trovare un modo per risparmiare denaro, che sia acquistando durante i saldi o scegliendo un modello di fascia più bassa.

Tuttavia, se vuoi davvero ottenere di più per il tuo denaro, acquistare una bici usata è la migliore alternativa, poiché puoi beneficiare dei seguenti vantaggi:

Prezzo inferiore

Senza dubbio, il prezzo più basso delle bici usate è il loro principale vantaggio rispetto ai modelli nuovi, che sono molto più costosi. Quindi, anche se hai un budget limitato, l'acquisto di biciclette usate ti dà accesso a modelli migliori o a biciclette montate con componenti migliori.

Disponibilità immediata della bici

Un altro dei migliori vantaggi delle bici usate è che puoi riceverle immediatamente se le compri in un negozio fisico o in pochi giorni se le ordini online. Al contrario, quando si tratta di modelli nuovi, di solito devi aspettare che vengano montati, il che potrebbe richiedere diversi giorni.

Adatte ai principianti

Se stai per andare in bicicletta per la prima volta, ma hai dubbi sul continuare a farlo in futuro, l'acquisto di una bicicletta usata ti permette di risparmiare molto denaro. Potresti pensare che anche se compri una bicicletta nuova, se ti stanchi di usarla, puoi venderla. Ma considera che non recupererai mai il suo valore completo, quindi non vale la pena la spesa.

Alternativa più sostenibile

La produzione di biciclette e dei loro componenti, come in ogni industria, ha un impatto dannoso sull'ambiente. Al contrario, acquistare una bicicletta già fabbricata significa agire in modo più sostenibile, poiché non sarà necessario utilizzare nuovamente le risorse per creare una bicicletta da zero.

Dove acquistare biciclette usate?

Anche se, come hai potuto leggere, le bici usate hanno, la principale, avendo passato dalle mani di un'altra persona, potrebbero

Questi dubbi sono normali, specialmente quando si acquistano biciclette usate da privati. Ma c'è un'opzione che ti consente di acquistare biciclette usate con il marchio di garanzia di meccanici professionisti. Si tratta di Cicli Mattio, un negozio online con un'ampia offerte ciclismo dove è possibile acquistare ogni tipo di bicicletta usata con un anno di garanzia.

Tra i modelli di biciclette usate disponibili in questo negozio, puoi trovare:

· Biciclette da corsa: ideali per chi vuole percorrere lunghe distanze su piste ciclabili o strade.

· Gravel: modelli innovativi che possono percorrere senza problemi sentieri sterrati e pavimentati.

· Ciclocross: simili alle biciclette gravel, sono progettate per gareggiare secondo le normative.

· E-Bike: sono quelle caratterizzate dal loro motore che assiste la pedalata e consente di raggiungere i 25 km/h.

· Mountain bike o MBT: sono le biciclette perfette per percorrere montagne e terreni più accidentati.

Nella categoria delle biciclette usate di questo prestigioso negozio, puoi anche acquistare componenti usati come forcelle, telai e ruote, con cui potrai risparmiare molto denaro.