Marco Molluso nel post paritta di Albenga - Vogherese non ha nascosto la propria delusione per la prova offerta all'Annibale Riva.

Se da una parte gli ingauni hanno mostrato aggressività. attenzione, concentrazione e compattezza, dall'altra i rossoneri non hanno saputo mettere in campo le caratteristiche caratteriali minime per riuscire a tenere a freno la squadra di Fossati.

Una valutazione condivisa a pieno dal tecnico in sala stampa.