Pallacanestro Alassio. Dalla Prima Squadra al minibasket, ecco cos'hanno raccontato le ultime due settimane

Nelle ultime due settimane sono state tante le partite, ecco un breve riassunto, dalla Prima squadra al minibasket con ben diciassette partite giocate.







DIVISIONE REGIONALE 2: Sconfitta per la prima squadra con qualche assenza ma con la bellissima sorpresa di poter avere Lollo anche se solo per questa partita a disposizione! Siamo rammaricati per una conduzione arbitrale che riteniamo poco equa, pur al cospetto di un bel Diano, ma andiamo avanti pensando alla prossima giornata e felicissimi per poter aver fatto giocare un nostro ragazzo cresciuto nelle giovanili con una grande passione per la pallacanestro che ora vive in Olanda.

Turno infrasettimanale a Genova dove riscattiamo la sconfitta con Diano e portiamo a sei i punti in classifica in un campionato molto equilibrato dove non sarà facile qualificarsi alla fase playoff ma nel quale ogni partita può riservare sorprese.

ABC 81 - DIANO 87

UISP RIVAROLO GE 41 - ABC 80







UNDER19 GOLD: Doppio confronto con Taggia, nell'ultima partita del gironcino e prima partita fase Top. Partita non facile a Taggia dove dobbiamo rifugiarci a zona per recuperare lo svantaggio iniziale.

Nella prima fase Top partita equilibrata dove non riusciamo mai a staccarci da Olimpia Taggia che ci impensierisce fino all'ultimo. Alla fine portiamo a casa i primi due punti di questa difficile fase.

ABC 68 - OLIMPIA 62

OLIMPIA 51 - ABC 63



UNDER17: Vince l'Eccellenza con un Sestri che paga l'assenza del loro miglior giocatore ma bravi i nostri ad aver sempre condotto! Referto rosa anche per l'U17 "B" che conquista il girone TOP. Dopo due quarti equilibrati l'U17 "A" cede a Loano e ora si appresta ad affrontare la fase SMART.

SESTRI 49 - ABC 69

LOANO 64 - ABC 41

VARAZZE 19 - ABC 91



UNDER17 FEMMINILE: Sconfitta casalinga con l'altra favorita alla vittoria del campionato, Academy Spezia: Dopo 2 quarti equilibrati caliamo alla distanza. Bella prestazione invece della C Femminile che vince in trasferta a Savona 54-73 con Camilla e Martina B. convocate!

ABC 35 - ACADEMY SP. 69



UNDER15 ECCELLENZA PIEMONTE: La desideravamo ed è arrivata la prima storica vittoria in un campionato nazionale giovanile e fuori liguria, contro una squadra blasonata che calca i parquet di tutta Italia da più di 70 anni, DON BOSCO CROCETTA TORINO! Un bravo ai nostri ragazzi per averci sempre creduto con una squadra, non dimentichiamolo mai, senza aggiunte esterne rispetto a tutte le altre compagini che annualmente si rafforzano con giocatori di altre società.

Trasferta nel bellissimo palazzetto del Serning dove affrontiamo ALFIERI TORINO. Dopo un ottimo inizio i torinesi si adattano tatticamente all'incontro e alla lunga prevalgono in un incontro dove abbiamo sbagliato parecchio contro una squadra ben più fisica di noi.

ABC 60 - CROCETTA TORINO 57

ALFIERI TORINO 72 - ABC PONENTE 55





UNDER15 FEMMINILE: Partita non facile ma risolta con il giusto piglio per le nostre ragazze che "vendicano" la sconfitta delle più grandi!

ABC 60 - ACADEMY 34



UNDER14: Sconfitta esterna con Imperia che merita il risultato e ci dà lo stimolo per migliorarci ad allenamento per un gruppo che ha tutte le possibilità per far bene.

IMPERIA 82 - ABC 77



UNDER13: Convincente vittoria in trasferta a Loano con tutti e 12 i convocati protagonisti in campo.

Con Maremola affrontiamo la quarta giornata del mini girone iniziale e pur con diverse assenze abbiamo la meglio grazie anche all'apporto dei tanti 2012 convocati.

LOANO 28 - ABC 81

ABC 110 - MAREMOLA 46





ESORDIENTI: Bella partita per il gruppo Esordienti che supera Cestistica Savona vincendo i 4 tempi.

ALASSIO 12 - CESTISTICA 4



MINIBASKET: Bella partita a Loano per i 2013 che, condotti da Eleonora, giocano bene e nel vero spirito minibasket!!! Quando vengono a trovarci gli amici di Borghetto è sempre un piacere giocare. Tanti tempi, tanto divertimento e bel clima nel vero spirito minibasket per gli AQUILOTTI-GAZZELLE del 2013