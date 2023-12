Calcio. Imperia, Giglio :"Con l'Athletic siamo rimasti spiazzati. Ora ci vogliamo confermare in Coppa"

È un momento importante per la stagione dell'Imperia. La classifica cortissima in vetta all'Eccellenza che vede i nerazzurri a un solo punto dal trittico di testa formato da Rivasamba, Campomorone e Cairese, e la finale regionale della Coppa Italia di categoria contro i levantini alle porte, sabato 23, subito dopo aver concluso il girone d'andata nella trasferta contro il Golfo Pro Recco.

Facciamo la fotografia del momento imperiese assieme a capitan Giuseppe Giglio.

Giuseppe, intanto facciamo un passo indietro, al pari di domenica contro l'Athletic Club Albaro...

"È stato un grosso peccato visto i risultati delle altre partite. La gara ha avuto più volti, l’esito era incerto. Dopo il gol di Scalzi pensavamo di portarla a casa, ma i loro due gol in pochi minuti ci hanno tagliato le gambe. Siamo comunque stati bravi nel portare a casa un pareggio"

In una classifica così corta, cosa inciderà maggiormente per ottenere il successo finale? Gli scontri diretti, o altro?

"Dobbiamo ragionare di partita in partita perché ogni punto è fondamentale in una classifica così corta. L' obiettivo è sempre quello di vincere, poi i conti si faranno a fine stagione".

Il Rivasamba sarà l'avversario nella finale di Coppa ma anche il primo del nuovo anno, ed è una delle dirette concorrenti alla vittoria del campionato. Oltre che a difendere il titolo dell'anno scorso, quella partita sarà anche una sorta di test

"Il Rivasamba sta facendo un gran campionato, noi cercheremo di dare il massimo per confermarci in Coppa. Prima di tutto però dobbiamo pensare a domenica per concludere il girone d’andata come si deve"

Una stagione positiva fin qui per te, 3 reti in campionato e una in Coppa, come la valuti?

"Mi sento soddisfatto, mi sento bene a livello fisico, morale e motivazionale"

Infine, un commento, da capitano, alla rosa allestita per questa stagione: si è detto spesso di quanta qualità abbia questa squadra