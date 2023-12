Pallanuoto, Nicosia show e l'Italia vince la Sardinia Cup: battuto ai rigori il Montenegro di Durdic

C'è tanto di Gianmarco Nicosia nel successo della nazionale italiana maschile di pallanuoto nella Sardinia Cup. Il Settebello ha infatti superato nell'ultimo atto della competizione il Montenegro al termine di una finale conclusasi ai rigori (5-5 nei tempi regolari, in gol per la selezione montenegrina anche il "savonese" Durdic) dove è emerso il talento del portiere della Rari Nantes Savona: ben tre le conclusioni avversarie respinte da "Gimmo", entrato tra i pali dell'Italia nel terzo periodo.

Concluso il primo appuntamento di avvicinamento agli Europei, la selezione guidata dal ct Sandro Campagna, tra le cui fila è presente anche un altro alfiere della RN Savona ovvero Lorenzo Bruni, si ritroverà il 26 dicembre al centro federale di Ostia prima di ripartire in direzione di Malta dove proseguiranno gli allenamenti collegiali in vista del torneo continentale in programma dal 4 al 16 gennaio in Croazia. Dal 28 al 30 dicembre gli azzurri saranno impegnati nel Torneo 4 Nazioni con i padroni di casa, Francia e Olanda.