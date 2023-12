Imperia calcio, mister Buttu: “I miei ragazzi hanno meritato la Coppa, ma dal 7 gennaio inizia un altro campionato”

La Coppa Italia regionale è di nuovo dell’Imperia. A distanza di undici mesi dal precedente trionfo nerazzurro, questa volta in una sorta di match del ‘Boxing Day’ anticipato al 23 dicembre, i ragazzi di mister Pietro Buttu si sono imposti di misura sul Rivasamba, sul campo neutro di Celle Ligure, grazie alla rete di Cassata al sedicesimo minuto del primo tempo. Incontro ben giocato da parte di entrambe le squadre che si sono fronteggiate a viso aperto durante le due frazioni di gara, e di ciò ne ha beneficiato lo spettacolo in campo con i tifosi presenti sugli spalti che hanno sostenuto con partecipazione ed entusiasmo le giocate delle due squadre. Non è mancato di certo nemmeno il furore agonistico. Anche se, al netto delle numerose occasioni da gol create dalla compagine nerazzurra, il risultato sarebbe potuto essere più rotondo per l’Imperia.

Adesso calciatori e staff tecnico stanno usufruendo di qualche giorno di più che meritato riposo. A questo proposito mister Buttu parla di come verrà gestita la marcia di avvicinamento al 7 gennaio, data da cerchiare in rosso sul calendario perché si torna in campo per la prima gara del girone di ritorno, in casa, proprio contro il Rivasamba, secondo in classifica e a due punti dall’Imperia capolista e campione d’inverno.

Mister, riavvolgiamo il nastro di qualche giorno e parliamo del bel successo in coppa?

“Siamo contenti del risultato ottenuto in Coppa Italia. Ritengo che nel complesso abbiamo meritato la vittoria. Rendiamo comunque merito al Rivasamba perché è stata una degna avversaria. Ciononostante, credo che i miei ragazzi abbiano meritato il successo sia per la partita in se stessa, sia per il percorso che hanno fatto per arrivare in finale”.

Si torna in campo il 7 gennaio ed occorrerà difendere il primo posto, in casa e sempre contro il Rivasamba, come state gestendo i ‘days off’ che avete a disposizione?