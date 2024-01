Calcio, Albenga. Un nuovo passo indietro, anche Elena Gastaldi rassegna le proprie dimissioni

Anche l'aria gestionale dell'Albenga dovrà necessariamente rivedere la propria organizzazione.

Stamane sono arrivate anche le dimissioni di Elena Gastaldi, da anni punto di riferimento all'interno della segreteria bianconera.

Questa la lettera di commiato:

"E' con grande rammarico che rassegno le mie dimissioni dall'incarico

di segreteria generale dell'US ALBENGA per problemi strettamente

personali. Resto a disposizione della Società per i prossimi 10 giorni

al fine di conclundere il passaggio di documentazione e firme inerenti

ai portali federali.





Dal 2016 ad oggi avrei da ringraziare tante persone ma non posso

nominarle tutte perchè sarebbero veramente tante, da chi c'è

sempre stato la domenica mettendosi a disposizione fino

all'organizzazione dei tornei, senza di loro non sarebbe stato

possibile fare niente.





Ringrazio tutte le persone dai fedelissimi, agli ultras, a tutti i genitori

del settore giovanile per aver creduto in me e avermi supportato in

questi anni.





Rivolgo all'attuale Presidente l'augurio per un proficuo lavoro".