Dakar Classic, Luciano Carcheri quindicesimo assoluto dopo la prima tappa

Subito un acuto per la Squadra Corse Angelo Caffi che alla Dakar 2024, partita oggi in Arabia Saudita, ha siglato la terza migliore prestazione di categoria H1 grazie al quindicesimo riferimento assoluto con l’Isuzu Vehicross #718 affidata al dianese Luciano Carcheri e Fabrizia Pons.

L’equipaggio, attesissimo alla vigilia, ha interpretato bene questo antipasto di 94 chilometri, di cui 26 competitivi tra prova cronometrata e settore di navigazione, che ha girato intorno al campo base di Alula. Una frazione fondamentale per prendere confidenza con strumentazione, veicolo e condizioni del terreno, un primo assaggio che permette alla compagine bresciana di mettere alle spalle i primi chilometri di questa lunga ed appassionante maratona.

La lunga esperienza alla Dakar di Carcheri e la precisione e professionalità di Pons hanno funzionato fin da subito. Al termine della giornata i due hanno cercato di migliorare il loro confidenza con la strumentazione di bordo, in parte fornita direttamente dall’organizzatore, che di qui in avanti diventerà sempre più fondamentale.

Esterna soddisfazione Luciano Carcheri che oggi ha ottenuto un quindicesimo posto assoluto al debutto nella Dakar Classic 2024: "L’obiettivo è colmare alcune lacune e migliorarsi per essere ancora più competitivi per il prosieguo della competizione. È stata una ottima giornata, anche in virtù del fatto che siamo partiti senza avere nessun tipo di nozione per quanto concerne l’equipaggiamento in macchina. Per quanto riguarda la tappa di oggi siamo quindicesimi assoluti in classifica. Se avessimo affinato qualcosina, sicuramente avremmo fatto meglio, va comunque bene quanto ottenuto”.

“Domani si parte per la prima 'tappa vera' e speriamo di non avere più alcun tipo di problemi per quanto concerne la strumentazione. Siamo stati due ora in commissione perché in un primo momento mi era stato dato il via libera a gareggiare nella categoria H1, e poi, ad autorizzazioni ottenute, ci hanno passato di categoria. Questo perché secondo loro il veicolo non rientra nella categoria. Adesso dovranno capire come porre rimedio al loro errore. Intanto domani partiamo in H1 e poi vedremo come gestiranno questa situazione. Io e Fabrizia (il navigatore) siamo felicissimi di questo quindicesimo posto, limeremo i dettagli del quadro strumentazioni e poi saremo ancora più competitivi”.