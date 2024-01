Calcio, Eccellenza. Brivido finale, ma al Devincenzi vale la legge del Pietra: Taggia battuto 2-1

PIETRA LIGURE-TAGGIA 2-1 (51' G. Insolito, 73' Dominici rig. - 88' Travella)

45'+5' mischione nell'area taggese con anche D'Ercole a cercare la via del gol sugli sviluppi di un corner, alla fine il Pietra riesce a liberare e scampare l'ultimo pericolo. I tre punti vanno alla squadra di mister Cocco che si porta a quota 25 punti.

45'+2' ancora un cambio nel Pietra con Giacomo Puddu al posto di Gianmarco Insolito.

45' ci saranno 5' di recupero. Intanto Fiuzzi sveste la tuta da tecnico ed entra in campo al posto di Cassini.

43' ACCORCIA IL TAGGIA! Tiro cross beffardo dal fondo di Travella sulla sinistra, traiettoria probabilmente su cui ha inciso il vento e palla sotto il sette dal lato opposto.

42' cercano la triangolazione Gianmarco Insolito e Rovere, nel cuore dell'area taggese interviene Martelli e libera.

40' gran conclusione di Miceli dalla sinistra, un brivido per la porta di Vernice che però resta inviolata.

38' Nuova sostituzione per il Pietra che cambia in retroguardia: fuori Gasco, dentro Lufi.

35' Moglan esce dal campo, nel Taggia al suo posto Malfatto.

34' erroraccio di Martelli che serve Gimmy Insolito, assist che manda a tu per tu il cugino Gabriele col portiere avversario che si oppone al tris biancoceleste.

31' cambia ancora sugli esterni mister Cocco che manda dentro Varaldo al posto di Guaraglia.

29' altra sostituzione per mister Fiuzzi: esce Peirano, al suo posto Ragucci.

28' ci prova dalla distanza anche Gabriele Insolito, tiro molto potente ma centrale per D'Ercole.

27' grande parata di Vernice che nega la gioia del gol da ottima posizione ad Alvarez.

25' intervento falloso di Peirano su Rovere, ammonito il centrocampista giallorosso.

24' altra occasione buona per Gimmy Insolito, la gran botta dell'ex Loanesi (che si dispera) va alta.

23' Alvarez punta l'area pietrese e cerca di servire Cassini ma la palla è troppo lunga.

22' il controllo errato di Martelli diventa un assist per Gianmarco Insolito che però non riesce ad approfittarne dal cuore dell'area avversaria.

21' risponde la panchina del Taggia: dentro Kane, fuori va Cortese.

19' doppia sostituzione per i padroni di casa: fuori Andreetto e Anich, al loro posto Ayalas e Gabriele Insolito.

18' RADDOPPIO DEL PIETRA! Dagli undici metri Dominici non sbaglia e spiazza D'Ercole.

17' tentativo di cross dal fondo di Insolito, un difensore taggese scivolando intercetta la sfera con un braccio e per il signor Pettirossi è calcio di rigore.

16' tentativo in solitaria di Travella, conclusione murata da Pili e Pietra che ribalta l'azione.

9' non cambia l'atteggiamento del Taggia che continua a spingere, Alvarez calcia alto.

6' PIETRA IN VANTAGGIO! Rinvio dal fondo di Vernice per Gianmarco Insolito che, a tu per tu con D'Ercole, non sbaglia.

5' spinge sulla sinistra Martelli che chiude un'azione insistita calciando defilato da buona posizione ma alto.

3' colpo alla testa per un giocatore del Pietra che resta a terra ma con nulla di grave.

1' non ci sono novità dalle due panchine, riparte la sfida tra Pietra e Taggia

SECONDO TEMPO

45' finisce senza recupero la prima frazione di gioco. Risultato ancora fermo a reti bianche.

44' Miceli va a contrastare Sancinito per mettere fuori, qualche problema per l'ex Ventimiglia che poi si rialza.

41' pressing funzionante anche per il Pietra, Insolito riceve la sfera e la gira direttamente verso la porta avversaria ma centra Castaldo.

39' cerca direttamente la porta Miceli sul calcio di punizione, palla alta.

38' funziona il pressing di Alvarez su Pili, sbavatura nel controllo e fallo non molto distante dal limite dell'area.

35' punizione tagliata di Sancinito tra il tiro e il cross, D'Ercole sventa la minaccia coi pugni.

31' punizione dai 20 metri circa verso l'area taggese col colpo di testa di Dominici impattato dalla difesa. Sull'angolo battuto corto arriva il cross di Insolito per Pili che da due passi alza troppo la mira di testa.

28' tentativo dal limite di Martelli parato da Verniche che rilancia immediatamente su Insolito, stop e tiro a giro tra le braccia di D'Ercole.

25' gran numero di Anich sulla destra a liberarsi di due avversari, sul cross poi il più puntuale è però Cortese che spazza.

23' Rovere innescato in velocità, la sua conclusione però si spegne contro il corpo di Castaldo.

22' ci prova su punizione Sancinito, la palla è alta anche se non di molto.

21' fallo in ritardo di Miceli su Odasso. L'ex Finale resta a terra coi compagni che chiedono l'ammonizione ma per il signor Pettirossi non ci sono gli estremi.

19' inserimento palla al piede nell'area ospite per Odasso che scarica su Dominici ma l'ex Ceriale si attarda troppo nella conclusione e il Taggia riparte.

15' lavora un pallone interessante Insolito per Dominici che prova a liberarsi al tiro, su di lui rinviene Taddei che libera.

13' filtrante interessante di Miceli per Cassini, il cross dell'undici ospite tra le braccia di Vernice.

11' atterrato Rovere ai limiti dell'angolo destro dell'area giallorossa, Sancinito sulla punizione susseguente cerca la conclusione diretta ma D'Ercole con la punta delle dita riesce a deviare sulla traversa. Palla a Insolito che calcia subito però alto.

9' lancio lungo che mette in difficoltà la retroguardia taggese che rischia quasi l'autorete ma salva tutto.

5' seconda folata offensiva per il Pietra, il controllo non perfetto di Insolito diventa una sorta di assist per Odasso che trova il cross però fuori misura.

3' occasionissima per la squadra di Fiuzzi partita subito forte, colpo al volo di Martelli ma a Vernice battuto ci pensa Pili a salvare sulla linea.

1' battuta del calcio d'inizio affidata alla squadra ospite in completo bianco, pietresi con la divisa gialloblu. Si parte!

PRIMO TEMPO

Queste le scelte dei due tecnici al fischio d'inizio del signor Pettirossi

PIETRA LIGURE (4-4-2): Vernice; Andreetto, Gasco, Pili, Guaraglia; Anich, Sancinito, Odasso, Rovere; G. Insolito, Dominici.

A disposizione: Duberti; Lufi, Ayalas, G. Puddu, Mehmeaj, Pescio, Varaldo, Franco, A. Insolito.

Allenatore: M. Cocco

TAGGIA (4-3-3): D'Ercole; Moglan, Castaldo, Cortese, Martelli; Peirano, Taddei, Miceli; Travella, Alvarez, Cassini.

A disposizione: Palmieri; Malfatto, Ragucci, Paglieri, Baracco, Kane, Fiuzzi, Colucci, Ferraro.

Allenatore: L. Fiuzzi

Lasciate alle spalle le chiacchiere delle ultime settimane pre natalizie che sul campo, risultati alla mano, non hanno avuto ripercussioni, c'è il Taggia sulla strada del Pietra Ligure tra le mura amiche del "Devincenzi" per ripartire nel 2024 dopo un girone d'andata di tutto rispetto.

Biancocelesti e giallorossi divisi da un solo punto in classifica, in palio quest'oggi non solo punti tranquillità. Vincere significherebbe potersi proiettare verso la zona più interessante della graduatoria.