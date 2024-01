Ritorno in campo amaro per la Primavera del Genoa, a Vado: Colombo e Vlahovic lanciano l'Atalanta (VIDEO)

È stato un ritorno in campo amaro quello della Primavera del Genoa, lo scorso lunedì 8 gennaio, sul terreno di casa del "Chittolina" di Vado. E così l'occasione sorpasso nello scontro di metà classifica contro l'Atalanta si è chiuso proprio con la vittoria ospite per 2-0 grazie alle reti, una per tempo, di Colombo e Vlahovic.