Pallacanestro Alassio: i ragazzi gialloblu in campo tra U15 di Eccellenza in Piemonte, U17 femminile e i torneo di Minibasket

A ridosso della ripresa di tutta l'attività giochiamo alcune partite con l'u15 eccellenza che disputa 30 minuti di gran livello contro una società blasonata come Moncalieri, l'u17 femminile vittoriosa su Academy Spezia B e due secondi posti in due tornei minibasket con i 2013-14 targati ABC.



U15 ECCELLENZA PIEMONTE

Entrare al PalaEinaudi e vedere tutti quei gagliardetti a testimonianza di campionati vinti e finali nazionali raggiunte mette i brividi ma per i primi due quarti li spaventiamo andando all'intervallo in perfetta parità, 31-31. Il terzo quarto è ancora giocato poi il crollo dovuto anche a tre assenze importanti che ci fanno arrivare nell'ultimo quarto a corto di fiato: Monticelli, Merello e Zerbone. Bravi a tutti.





PALL. MONCALIERI 82 - ABC 54

U17 FEMMINILE: Bella prova anche se non sempre intensa per le ragazze che ospitano Academy Spezia B. Manca ancora un buon gioco corale dovuto al fatto che i gruppi sono distinti ad allenamento ma l'amalgama è ottima in una partita impreziosita da 4 triple (2 a testa di Martina B. e Camilla T.)



ABC 73 - ACADEMY SP. B 21

MINIBASKET: Due tornei festivi per i 2013 e 2014 a Taggia giocati come ABC in una squadra formata da nostri mini cestisti (chiamati un po per le presenze ad allenamento, un po per "anzianità" , un po per i malanni di stagione che all'ultimo ha portato ad alcune defezioni non piu sostituibili) insieme ai bimbi de Le Torri! A proposito, novità importante: prenderemo parte al primo campionato Femminile GAZZELLE riservato alle nate nel 2013-14.. Tenetevi PRONTE!!!

Al termine di due giornate intense troviamo due ottimi secondi posti: in Aquilotti Small (2014) cediamo solo in finale ai piemontesi di Alba ma davanti a Auxilium Ge, Sestri, Oleggio, Olimpia Taggia, My Basket e Farigliano così come in Aquilotti Big (2013) dove cediamo in finale ai padroni di casa ma restiamo davanti a società come Canaletto, Alba, Oleggio, Farigliano e Auxilium.