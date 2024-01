Ceriale. Sansalone punta il derby: "Lo affronteremo nella maniera giusta, anche se col Ventimiglia mi aspettavo di più"

Domenica al Merlo la gara della Prima Squadra contro il Ventimiglia è finita in pareggio. Al gol di Leonardo Carastro risponde quello di Bertone. Un punto che muove la classifica ma il direttore sportivo Pietro Sansalone voleva vedere qualcosa in più dai ragazzi.

“Come ci sta succedendo ultimamente, non riusciamo ad esprimere al meglio il nostro gioco – dichiara infatti Sansalone -. Per una buona parte della partita siamo andati meglio rispetto a quanto fatto a Campo Ligure, ma in casa mi aspettavo un approccio diverso. Volevo vedere una squadra determinata e matura, siccome il Ventimiglia fuori casa aveva fatto un solo punto fino a domenica. Vincendo saremo stati ancora agganciati in alto e lo meritiamo. Però mi aspettavo più convinzione nel leggere determinate partite che sono importanti in un campionato“.

Ora la testa va al difficile match esterno contro la San Francesco Loano: “Sono primi in classifica meritatamente e dobbiamo andare a Loano con tranquillità per giocare al meglio un derby sentito. Sono sicuro che i ragazzi lo affronteranno nella maniera giusta. Mi auguro sia una bella partita di calcio, come lo è stata la semifinale di andata che ha fatto divertire il pubblico”.