Calcio. Pietra Ligure. La vittoria con il Campomorone proietta i biancocelesti al quarto posto. Filadelli: "Godiamoci il momento, senza limiti e pressioni"

Quarta vittoria di fila, ma soprattutto una serie di prestazioni che sono equiparabili al posto in classifica occupato dal Pietra Ligure.

La vittoria in casa del Campomorone per 3-1 ha proiettato la squadra di mister Cocco al quarto posto in classifica con la doppietta di Puddu e la rete di Anich (di Zanoli il gol nel finale dei padroni di casa).

Un bel momento per la truppa pietrese, che il dg Luca Filadelli invita a godersi a pieno.

"Così come abbiamo vissuto i momenti meno tranquilli del campionato - racconta il direttore generale - dobbiamo goderci in serenità questo periodo ricco di soddisfazioni. Di testa dobbiamo rimanere leggeri, come suggeriscono anche le caratteristiche della nostra squadra, non ponendoci limiti o in egual modo pressioni.

Bisogna trovare un giusto equilibrio tra ciò che siamo ora e ciò che vogliamo essere".

Nonostante le condizioni di Odasso, Franco, Pili e Gasco non fossero delle migliori la squadra ha reagito con spirito e compattezza.

"Il mercato ha ampliato le scelte. L'influenza di questo periodo, che ha colpito anche il sottoscritto, ha fatto sì che un buon numero di giocatori andasse in panchina per onor di firma. Fortunatamente è una delle prime occasioni in cui ci siamo potuti definire in emergenza, ma l'intera squadra ha risposto in maniera incredibile".