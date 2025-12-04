 / Calcio

Calcio. La San Francesco Loano ritrova i tre punti dopo un mese, ufficiali gli arrivi di Halaj e Di Lorenzo

Ha voluto giocare a carte coperte la San Francesco Loano, non annunciando i tesseramenti di Halaj e Di Lorenzo prima della partita contro il Taggia.

Novanta minuti combattuti, ma che hanno comunque testimoniato (dopo quanto visto domenica con il Millesimo) quanto la squadra di mister Brignoli sia ancora viva.

I rossoblu non si sono fatti abbattere dal gol allo scadere del primo tempo di Gallo, riuscendo nella ripresa, prima con Valentino e poi con Leonardo Carastro a fil di sirena, a ritrovare il successo dopo un mese di assenza.
 

Le formazioni:

S. F.  LOANO: Scalvini, Basso, Rimondo, Oxhallari, Balla, Lufi, Hovsepian, Valentino, Halaj, Auteri, Cauteruccio

TAGGIA: Frenna, Moglan, Falcone, Peirano, Carletti L., Colantonio, Alasia G., Gallo, Avandro, Pellicanò, Celella

