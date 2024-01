Arti marziali. Karate Club Savona, Vittoria Galati e Maya Marenco convocate in azzurro

Si svolgeranno dal 9 al 11 Febbraio a Tblisi in Georgia i Campionati Europei Giovanili di Karate per le categorie Cadetti (Under 16) Junior (Under 18) e Under 21.

La Commissione Federale ha diramato ieri le convocazioni degli Atleti che formeranno parte della Nazionale Azzurra nella spedizione Georgiana.

Il raduno è previsto il 4 di Febbraio presso il Centro Olimpico di Ostia dove si svolgeranno 3 giorni di allenamento prima della partenza da Fiumicino.

La categoria Under 14, vista la giovane età, non è inserita dalla Federazione Internazionale nel programma dei Campionati Europei e Mondiali che iniziano appunto dai 14 anni compiuti.

La Federazione Italiana ha però convocato per il raduno di Ostia anche gli Atleti che occupano il primo posto nel Ranking Italiano Under 14 di ciascuna categoria, dove si alleneranno regolarmente con la Nazionale Azzurra pur non potendo partire per Tblisi.

Enorme soddisfazione per il Karate Club Savona guidato dai Tecnici Massimo Fassio e Raffaella Carlini che ha visto la convocazione di due atlete: vestiranno la maglia azzurra Vittoria Galati Under 14 -42kg e Maya Marenco Under 14 -52kg entrambe al primo posto Italiano di categoria.

Le belle notizie non finiscono qui perché il Presidente Federale Domenico Falcone ha conferito “motu proprio” alla Presidente del Karate Club Savona Attilia Novelli il grado di CINTURA NERA 1º DAN per i meriti acquisiti nell’ambito del Karate Italiano.

Il Karate Club Savona si conferma un’assoluta eccellenza a livello Nazionale ed Internazionale.