Basket. Under 15, ABC Alassio supera l'Area Pro Torino Piossasco

ABC ALASSIO – AREA PRO TORINO PIOSSASCO 79-70

Al palaravizza di Alassio arrivano i campioni regionali della scorsa stagione per l'annata 2009, Area Pro Torino Piossasco.

La partita è incerta ed equilibrata per tutto l'arco dell'incontro con i gialloblu sempre avanti nel punteggio ma i piemontesi che le tentano tutte per fare proprio il referto rosa.



Per capire la portata dell'incontro basti pensare che AREA PRO, annata 2009, due anni fa in under 13 elitè piemonte ha vinto il campionato da imbattuta e lo scorso anno in under 14 elitè ha vinto il campionato con una sola sconfitta durante la stagione.



"Siamo riusciti a realizzare ben 9 triple e non siamo andati in difficoltà contro la zona avversaria degli ultimi due quarti. Superata una squadra di gran valore che fa anche il campionato europeo EYBL e in attacco gioca proprio bene. Noi, da inizio stagione, vuoi per infortuni, malattie o altro, non siamo ancora riusciti a schierare tutti gli effettivi del roster, questa partita mancavano Luca in vacanza all'estero con la famiglia e Matteo malato ma i ragazzi stanno dimostrando di poter valere il massimo campionato nazionale interregionale. Il campionato di eccellenza è molto dispendioso sia in termini economici che di energie però siamo contenti di averlo fatto sia come occasione di confronto con realtà di Serie A piemontesi che per essere, nel nostro piccolo, un volano turistico".