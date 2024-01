Pallacanestro Alassio: un match infinito e tanti referti rosa per i gialloblu

Strepitoso successo per l'Under 15 eccellenza, bel referto rosa per l'Under 17 A E L'Under 14 maschile. Partita infinita, quella dell'Under 13 femminile (nella foto), bei successi per under 17 e under 15 femminile.



UNDER 17 FEMMINILE: Bella prova di squadra, a Vado Ligure, per le ragazze che impongono da subito un buon ritmo alla partita in un incontro non facile. Dopo una prima fase della gara dove ci riesce tutto facile soffriamo il ritorno vadese ma le ragazze sono brave a controllare la partita e ottenere il referto rosa.

APS 39 – ABC PONENTE 53

UNDER 17 MASCHILE: Continua a stupire l’Under 17 A nella fase SMART che riesce ad avere la meglio su My Baket Genova. Con un’età anagrafica molto bassa si vedono i frutti del lavoro in palestra, merito dei ragazzi e dello staff tecnico.

ABC 63 – MY BASKET GE 57





UNDER 15 ECCELLENZA PIEMONTE: E sono tre i referti rosa in questo prestigioso campionato, questa volta ottenuto contro i campioni regionali piemontesi della scorsa stagione. Per capire la portata del successo basti pensare che AREA PRO TORINO PIOSSASCO, annata 2009, due anni fa in under 13 elitè piemonte ha vinto il campionato da imbattuta e lo scorso anno in under 14 elitè ha vinto il campionato con una sola sconfitta. Riusciamo a realizzare ben 9 triple e non andiamo in difficoltà contro la zona avversaria negli ultimi due quarti. Superata una squadra di gran valore che fa l’EYBL e in attacco gioca proprio bene.

ABC ALASSIO 79 – AREA PRO 70

UNDER 15 FEMMINILE: Nella penultima giornata di andata arriva a farci visita il Basket Cairo con il quale giochiamo una buona gara dove tutte e dodici le ragazze convocate sono protagoniste in campo.

ABC 80 – BK CAIRO 8





UNDER 14: Ultima partita della prima fase per i ragazzi che affrontano Ventimiglia con il giusto piglio. Buona prova balistica della squadra che riesce ad alternare nel giusto modo l’attacco al ferro al tiro da fuori. Ora ci attende l’ingresso nella fase TOP riservata alle prime due classificate dei quattro gironi.

VENTIMIGLIA 29 - ABC 72



U13 FEMM: Partita infinita ed equilibratissima con Ardita risoltasi dopo due tempi supplementari, iniziata alle 11.45 e finita dopo le 14.45 anche per l’infortunio accorso a una giocatrice genovese alla quale auguriamo un prontissimo rientro in campo. "50 minuti di gioco effettivo,due tempi supplementari, più di 3 ore di partita (riscaldamento escluso se no si arriverebbe a 4),un infortunio a una ragazzina di Ardita alla quale auguriamo un rientro immediato in campo, partita iniziata alle 11:45 e finita dopo le 14.45,vantaggi nostri, vantaggi di Genova, parità, Il miraggio di un pranzo che non arrivava mai e si è trasformato in una merenda abbondante...Diciamo che l'esordio del GRANCHIO mascotte del gruppo Under 13 femminile difficilmente verrà dimenticato dalle protagoniste in campo"



ALASSIO 52 – ARDITA GE 46



ESORDIENTI: Due partite in 3 giorni al rientro dalle feste con la prima ad Andora dove per noi era tutto tranne che un derby con i mini cestisti bravi a reagire dopo un iniziale smarrimento e nonostante le difficoltà ad attaccare una difesa difficile da vedere in categorie minibasket. A Cairo si torna a giocare con il giusto spirito consono per bambini di 9-10-11 anni che hanno tanto da imparare ma devono principalmente divertirsi.



TORNEO INTERNO: Sabato mattina bel torneo interno riservato ai 2010-11-12 dove più di venti ragazzi hanno giocato prima a tutto campo poi a metà campo in modo autonomo e con il giusto agonismo!