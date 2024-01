L'importanza della posta in palio non ha permesso a Sestrese e Celle Varazze di lasciare troppo spazio allo spettacolo, ma la gara tra i verdestellati e i biancoblu è stata comunque interessante per gli spunti che ha regalato.

Mister Luca Monteforte si tiene stretta la prestazione per volontà, ordine e impegno, seppur con il pallone tra i piedi le civette avrebbero potuto esprimersi meglio.