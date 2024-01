Calcio, Serie D. Il Chittolina chiama Vado - Albenga. Occhio all'orologio, in campo si va alle 15:00

Dopo 34 anni sarà ancora Vado - Albenga in Serie D. Una partita che alle impronte storiche lascia maggiormente spazio alle dinamiche di classifica e a quelli che potrebbero essere i risvolti in ottica playoff.

I temi di interesse però non mancano: i rossoblu primi del loro metronomo, Dodaro, dovranno per l'ennesima volta reagire a un risultato non brillante in trasferta, mentre sul fronte ingauno si attende l'esordio dello spagnolo Escobedo al centro dell'attacco e l'eventuale conferma del 4-2-3-1 abbozzato contro l'Asti, con Di Stefano alle spalle della punta affiancato sugli esterni da Jebbar e Diagne.