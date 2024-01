Calcio, S.F. Loano Cattardico esalta i rossoblu dopo la vittoria di Pra: "Servivano le palle per ottenere i tre punti"

Il rigore di Balestrino, utile alla Sestrese per riprendere il Celle Varazze, ha regalato alla S.F. Loano il risultato migliore possibile, abbinato al succeso in casa della Praese.

I rossoblu sono infatti volati a +7 sulle civette e a +8 sui verdellati, guadagnando un gap pesante in ottica primo posto.

Come sempre mister Cattardico frena gli entusiasmi, seppur l'orgoglio per la vittoria al Baciccia Ferrando sia evidente.

"Lo avevo detto ai ragazzi venerdì: per vincere sarebbero servite le palle ed è stato proprio così, ancor di più dopo essere stati in svantaggio contro una squadra forte. La prestazione è stata importante, abbiamo avuto davvero tante occasioni per trovare la via del gol".

Il mantra della salvezza è in archivio e non più fruibile per Cattardico.

"Ora guardiamo al vantaggio sul quinto posto - sorride il mister - ma mantenere alta la soglia di attenzione è necessario per continuare ad ottenere i risultati. Ci aspettano tante gare complicate e nessun punto, come sta testimoniando il campionato - è scontato".