Pallacanestro Alassio: pollice alto nel recap settimanale

Due vittorie per la prima squadra in DR2, successi per Under 17 maschile e femminile. Nel femminile bei referti rosa anche per Under 15 e Under 13. Bilancio in parità per gli Esordienti



DR2: Due bei successi, a Ceriale e in casa con Busalla, che permettono ai gialloblù di guadagnare qualcosa in classifica per poter provare, a fine campionato, ad entrare nelle prime quattro che accederanno ai play off. Non sarà facile per una squadra giovane come quella alassina ma il talento della squadra può permettere di pensare a questa ambizione.

CERIALE 44 - ABC 60

ABC 77 - BUSALLA 56





Under 19 maschile: Pegli arriva ad Alassio in formazione rimaneggiata e i gialloblù hanno la meglio abbastanza agevolmente ben consci che al ritorno sarà ben più dura.

ABC 79 - PEGLI 56



Under 17 maschile: Due referti rosa, ABC B supera la quotata Imperia dove ritroviamo Tommaso Digitalitornato all'ovile nella fase TOP mentre ABC B, nella fase SMART, vince con SCAT, squadra molto fisica e pericolosa ma la crescita della squadra fa sperare anche per il futuro.

ABC 61 - IMPERIA 51

ABC 48 - SCAT 41



Under 17 Femminile: Buona vittoria con Sestri Levante dove tutte e dodici le ragazze hanno dato un ottimo apporto. "E' bello poter vedere anche un maggiore gioco di squadra nonostante le ragazze si allenino in due gruppi distinti"

ABC 70 - SESTRI 39



Under 15 Femminile: Doppio successo, con Cestistica patiamo il loro tatticismo sia in attacco che i difesa con una moltitudine di zone molto particolari a livello giovanile. Con Lavagna soffriamo nei primi due quarti e allunghiamo dopo l'intervallo.

ABC 51 - LAVAGNA 32



ABC 47 - CESTISTICA 40





Under 13 Femminile: Terzo successo stagionale per le ragazze che vincono in trasferta a Cogoleto dando prova di crescere come un bel gruppo.

COGOLETO 24 - ABC 70





ESORDIENTI: Bilancio in parità ma due ottime partite gialloblù vincendo con Loano 5-11 e cedendo con Vado 9-7; chiudiamo un ottimo girone di andata con solo la sconfitta di Vado in 8 partite.



SCOIATTOLI: Bella mattinata con Olimpia Taggia, tante partite e tanto entusiasmo nel vero spirito minibasket. "Vedere l'entusiasmo dei bambini fa ben sperare per il futuro con l'augurio che tanti di loro arrivino a giocare fino in prima squadra"