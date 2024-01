Pugilato. Roberto Bracco ha la sua piastrella sul Muretto di Alassio

Questa mattina, nella suggestiva cornice di Alassio, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova piastrella posta sul celebre Muretto, dedicata a Roberto Bracco, ex pugile e illustre atleta originario della nostra provincia.

Nato nel 1939, Bracco vanta un impressionante curriculum con oltre cento combattimenti sia nell'ambito dilettantistico che professionistico. Ha rappresentato l'Italia come Atleta Azzurro, ricoprendo in seguito importanti ruoli come delegato provinciale savonese e commissario nazionale della Federazione Italiana di Pugilato. Nel 2013, il suo costante impegno nel ruolo di educatore sportivo presso il Coni è stato riconosciuto con la prestigiosa Stella d'Oro al Merito Sportivo. Attraverso questa dedizione, Bracco ha contribuito significativamente a introdurre giovani a rischio alla pratica del pugilato.