Altro step in avanti per Riccardo Arboscello: convocato da mister Gilardino per Genoa-Lecce

L'emergenza numerica in casa Genoa non lascia proprio pace a mister Alberto Gilardino, che anche domani contro il Lecce dovrà contare gli uomini a disposizione.

Una difficoltà che si trasforma, ancora una volta, in un'opportunità per i giovani della Primavera che il tecnico biellese ben conosce per la sua "prima vita" da allenatore rossoblù dello scorso inizio d'anno: e così, domani, nel lunch match delle 12.30 contro i salentini ecco arrivare la prima convocazione e la prima panchina in Serie A per il centrocampista bergeggino cresciuto nel Legino, Riccardo Arboscello, perno della mediana dei Grifoncini quest'anno.