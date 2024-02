Calcio, Carcarese. Diamanti chiama continuità: "Avanti con il nostro gioco, pronti a confermarci con il San Cipriano" (VIDEO)

Ecco le dichiarazioni del talento biancorosso:

“Abbiamo fatto una buona gara, è quello che ci meritiamo perché ogni allenamento diamo sempre il massimo. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita di grande sacrifico, cosa a cui non siamo tanto abituati, perché siamo una squadra che produce gioco, ma abbiamo fatto bene la fase difensiva, Giribaldi è stato molto bravo e abbiamo avuto anche un po’ di fortuna. Rispetto al girone di andata abbiamo preso fiducia, il gruppo è unito e il legame si è rafforzato giorno dopo giorno, questo ci permette di giocare bene. Prossimo turno? Con il San Cipriano cercheremo come sempre di tenere il pallino del gioco, di creare tanto anche per i nostri tifosi”