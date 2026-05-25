Calcio | Debutto in Serie A per Jacopo Grossi, il centrocampista savonese in campo durante Lecce - Genoa

Un nuovo portacolori del calcio savonese ha fatto ieri sera il proprio esordio nel massimo campionato nazionale.
Ancora una volta è stato il settore giovanile del Genoa a rendere possibile questo traguardo, grazie al debutto in maglia rossoblù di Jacopo Grossi avvenuto ieri sera a Lecce.
Il centrocampista classe 2006, cresciuto nel Vado, milita ormai da quasi un decennio nel vivaio del club più antico d’Italia, completando ieri sera il percorso che lo ha portato fino alla Prima Squadra. Grossi è infatti subentrato a metà della ripresa al posto di Amorim, coronando così la lunga scalata nel settore giovanile genoano.
Un traguardo che appariva nell’aria già da diverse settimane, considerando la grande considerazione che mister De Rossi ha mostrato nei suoi confronti nell’ultimo periodo.