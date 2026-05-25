Calcio | Pontelungo. Nessuna sorpresa, avanti con Zanardini

Il comunicato granata:

Il Pontelungo 1949 è lieto di annunciare la conferma di mister Fabio Zanardini alla guida della Prima Squadra per la stagione sportiva 2026/2027.

Per il tecnico granata sarà l’undicesima stagione sulla panchina ingauna, un traguardo che testimonia un legame profondo costruito negli anni attraverso lavoro, passione e un’identità forte che ha sempre contraddistinto il percorso del Pontelungo.

Sarà ancora lui a guidare la formazione granata nel prossimo campionato di Promozione, proseguendo un cammino fondato sulla continuità e sulla valorizzazione dei giovani, elementi centrali del progetto societario.

Queste le parole di mister Fabio Zanardini: "Dopo una stagione di flessione dobbiamo ritrovare la nostra identità, quello spirito che ci ha sempre contraddistinto, di non mollare mai e lottare chiunque sia l'avversario. In tre parole: determinazione, attaccamento e qualità, con l'obiettivo di far esordire i giovani del nostro vivaio. Stiamo lavorando per le conferme, poi servirà un rinforzo per reparto e l'inserimento di qualche giovane da mettere insieme a quelli della Juniores."

Le idee sono chiare, così come la volontà di ripartire con entusiasmo e ambizione, puntando sui valori che hanno sempre rappresentato il Pontelungo: identità, sacrificio e appartenenza.

Avanti insieme Mister, avanti Pontelungo!