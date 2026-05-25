Calcio | Priamar, il nuovo direttore sportivo è Vittorio Fazio

Dopo la separazione con il ds Giuseppe Graziano, per la Priamar, fresca di promozione in Prima Categoria, si apre un nuovo capitolo tecnico. La direzione sportiva della società savonese è stata infatti affidata a Vittorio Fazio.
Il comunicato del club rossoblu:
“La società Priamar Liguria comunica di aver affidato la direzione sportiva a Vittorio Fazio.
Già in società con altri incarichi nella scorsa stagione, riteniamo Vittorio detenga le giuste competenze umane e calcistiche per ricoprire proficuamente questo nuovo ruolo.
Con lui siamo già all’opera per ufficializzare le prime importanti riconferme nonché per rinforzare la rosa in vista degli impegni che ci attendono"!