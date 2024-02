Calciomercato. La LND riapre i trasferimenti fino al 7 febbraio, la finestra è dedicata a chi si è svincolato con l'articolo 117 bis

La nota della LND

Il Consiglio Federale, nella riunione del 30 Gennaio 2024, ha accolto la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti inerente la fissazione di un nuovo periodo per consentire il tesseramento dei calciatori/calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giocatori/giocatrici” di Calcio a Cinque, per i quali sia intervenuta, entro la data del 5 Gennaio 2024, la decadenza del tesseramento per risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi dell’art. 117 bis delle N.O.I.F.

L’anzidetto nuovo periodo è stato fissato da oggi, 31 Gennaio 2024, fino al 7 Febbraio 2024 (ore 19).