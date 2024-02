Calcio, Città di Varese. Cotta sconfitto a Vado: «Se in 25 partite non hanno dato 1 rigore al Varese, qualcosa c'è...» (VIDEO)

«Se in 25 partite giocate non danno un rigore al Varese, qualcosa c'è...» dice Corrado Cotta dopo la sconfitta dei biancorossi a Vado (clicca QUI e QUI per le pagelle) intervistato dai colleghi liguri a proposito del tocco di mano di Pera al 95'. «Quello era rigore - aggiunge il tecnico del Varese - L'arbitro ha deciso che era fuori area ma i miei giocatori mi hanno detto che era dentro di mezzo metro».



A chi gli dice che è stata una brutta partita del Varese con poche occasioni create, Cotta - dopo aver respirato profondo - replica così: «Forse intende il "poco" finalizzato tra i pali... Pronti via c'è stato il colpo di testa di Liberati, quello di Cottarelli a colpo sicuro finito fuori, la palla strozzata da Furlan nel primo tempo... E nel secondo dopo il gol del Vado abbiamo avuto la reazione di una squadra che non ci sta a perdere».



Qui l'intervista completa per cui si ringrazia Svsport.it