Calcio. Il Ligorna fa il colpaccio in casa dell'Alcione. Scannapieco: "Stanchisismi ma felici"

Alla fine il fortino della capolista è crollato.

L'Alcione ha dovuto infatti incassare ieri pomeriggio la prima sconfitta stagionale interna, per merito del Ligorna.

I genovesi sono passati in terra lombarda con il gol di Miracoli, ma soprattutto grazie a una prova impeccabile del reparto difensivo, giudata del difensore di Toirano, Paolo Scannapieco:

«È stata una partita folle, nel senso che siamo stanchissimi. Siamo stanchissimi per quello che abbiamo fatto, però felici perché abbiamo vinto. Ricordiamoci che questa qua è una corazzata, non perdeva da due anni in casa e lo sapevamo. Abbiamo fatto una partita in cui tutti hanno dato il 110%. Siamo felici per noi e per la società, ci portiamo questi tre punti a Genova. Una partita che ha un valore incredibile perché siamo a 14 risultati utili consecutivi. Ci tenevamo a fare bene soprattutto con questa squadra. Ripeto, abbiamo vinto, noi non guardiamo le altre. Pensiamo solo a noi, continuiamo così»

ALCIONE MILANO vs LIGORNA 0-1 (0-0)

RETI: 9' Miracoli

ALCIONE MILANO: Agazzi, Chierichetti, Manuzzi F., Miculi (83' Barbuti), Palma, Morselli (56' Battisti), Foglio, Caremoli, Piccinocchi, Invernizzi (72' Laribi), Ciappellano. Mister: Cusatis.

LIGORNA: Corci, Squarzoni, Scannapieco, Bacigalupo, Miracoli, Tussellino, Cattaneo, Dellepiane, Manuzzi R., Tassotti, Tancredi (60' Lurani). Mister: Lunardon.

ARBITRO: Acquafredda di Molfetta