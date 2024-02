Giudice Sportivo, Promozione: 23 giocatori stoppati per una giornata, quattro turni a mister Meazzi

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 28/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

RISSO ALESSANDRO (CANALETTO SEPOR)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

MEAZZI ANDREA (CAMPESE F.B.C.)

A seguito di una decisione arbitrale, protestava nei confronti del ddg, rivolgendogli per due volte un'espressione ingiuriosa e, quindi una gravemente irriguardosa (art. 36 novellato CGS - infrazione rilevata da parte di un AA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOBIA FABIO (LEGINO 1910)

AMMONIZIONE (III INFR)

BIOLZI ANDREA (FINALE)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

ADAMI SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PANDISCIA ANTONIO (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BAGNASCO SAMUELE (LEVANTO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GRECI PIERFRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)

VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)

SALANI PIETRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FALL MAMADOU (CAMPESE F.B.C.)

URSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

VANNI LUCA (CANALETTO SEPOR)

CROCE SAMUELE (CARCARESE)

LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)

FAVARA DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

LEPRI GIANLUCA (PRA F.C.)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

COSTA FRANCESCO (PSM RAPALLO)

CORELLI GABRIELE SILVIO (SAN CIPRIANO)

BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)

ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALVINI GIACOMO (CAMPOROSSO)

DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)

PASTORINO STEFANO (FINALE)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

ALLOCCA FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

TUBINO MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)

RASO ANDREA (PRA F.C.)

LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

BANCHIERI EDOARDO (PRA F.C.)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

CALVI SAMUELE (PRA F.C.)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)

BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

CARLINI EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

MORANDO NICOLA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

ORTELLI DAVIDE (MAGRA AZZURRI)

BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)

ARENA LUIGI (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

LODOVICI NICOLO (CAMPOROSSO)

MAZZINI FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

MORETTI FABIO (CARCARESE)

CORCIULO LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CUCCOLO DANIELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CHIARLONE LORENZO (FINALE)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

LUNGHI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

TRIPI DAVIDE GIORGIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

RISSO AGUSTIN ALEJO (NEW BRAGNO CALCIO)

FILENI FRANCESCO (PRAESE 1945)

OWUSU ANSAH DERRICK (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

GALLINO MASSIMILIANO (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BELUFFI GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PESARE FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

REVELLO MATTEO FRANCESC (LEGINO 1910)

CARRA FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)

FAZZI LUCA DOMENICO (PRA F.C.)

VOLPE MICHAEL (PRAESE 1945)

CAROCCI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CASCIARI MATTIA (TARROS SARZANESE SRL)

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CONTE NICOLAS (CADIMARE CALCIO)

SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)

ALO SIMONE (CARCARESE)

CARASTRO LUIGI FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AROCA CORTEZ WILLIP A. (FINALE)

BROLLO GABRIELE STEFAN (FINALE)

ALESSO PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

BARTOLOZZI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

ILLIANO DANIELE (PONTELUNGO 1949)

MARINO DAVIDE (PRA F.C.)

COSMI ALEXANDRE ALFRE (PRAESE 1945)

D AMICO NICOLO (QUILIANO&VALLEGGIA)

BASCIANO MATTEO (SAN DESIDERIO)

D AIUTO ANDREA VICTOR (SAN FRANCESCO LOANO)