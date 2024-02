Calcio. Poco ritmo, nessuno slot e tanta strategia: c'è chi inizia a storcere il naso sulle 10 sostituzioni nei dilettanti

Velocizzare il gioco, abolendo il più possibile i tempi morti è stato l'obiettivo che nel corso degli anni la Fifa ha sempre cercato di percorrere.

La madre di tutte le riforme coinvolse gli estremi difensori nel 1992, impossibilitati a raccogliere il pallone con le mani dopo un retropassaggio di un proprio compagno.

L'ultima, in ordine temporale è stata l'introduzione delle cinque sostituzioni, una svolta epocale figlia dello sconvolgimento post pandemia e poi confermata dall'Ifab nella prima metà del 2022. Per evitare però frammentazioni del gioco e mantenere un livello di ritmo adeguato, nei professionisti furono limitati a tre gli slot disponibili per i cambi (salvo l'intervallo).

Un comma che però non ha coinvolto i campionati della Lega Nazionale Dilettanti, impattando in maniera non indifferente sulle dinamiche di gioco.

Avere infatti potenzialmente 10 slot utilizzabili, soprattutto nel corso della ripresa, ha infatti portato le seconde frazioni di gioco, in certi casi, a trasformarsi in autentici stop and go.

Non è un caso che, qualche allenatore (a microfono spento) abbia confermato come sia utile, per poter rompere il ritmo di gioco degli avversari, diluire il più possibile le sostituzioni in abbinata alle fisiologiche perdite di tempo.

Spesse volte infatti si contano più cambi che occasioni da rete nei secondi 45 minuti, in un contesto come quello dilettantistico dove ritmo e intensità dovrebbero farla da padrona.

Inizialmente si pensava che non uniformare la regola ai professionisti potesse dilatare esclusivamente i minuto di recupero, ma il provvedimento ha assunto anche una rilevanza strategica, soprattutto per le squadre che mirano a difendere il proprio vantaggio.