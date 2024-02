Calcio, Prima Categoria, Menu ricco nei gironi A e B

GIRONE A

Potrebbe apparire una giornata interlocutoria quella odierna nel girone A di Prima Categoria, ma attenzione alle possibili sorprese.

Il Millesimo ha chiaro il compito: battere in trasferta l’Oneglia e attendere l’esito della sfida tra Argentina Arma e Baia Alassio. I valbormidesi faranno il tifo per le vespe: un risultato utile della squadra di Sardo di fatto spianerebbe la strada ai ragazzi di Macchia per il ritorno in Promozione.

Trasferte ponentine per Vadino e Altarese, contro Sanremo 2000 e Ospedaletti, mentre il Cengio proverà a dar seguito al proprio ottimo momento contro la Virtus Sanremo.

A chiudere il programma, alle 18:30 il posticipo tra San Filippo e Andora.

GIRONE B

Dopo i risultati di ieri l’Albissole ha l’opportunità di volare a +4, ma i Borgio Verezzi farà di tutto per riscattare le ultime due sconfitte consecutive.

Chi cerca risposte è anche il Città di Savona, dopo la brutta buccia di banana con il Lido Square: la gara odierna contro l’Old boys Rensen dovrà fare risposte nette a mister Biffi.

Si profila una gara interessante tra Speranza e Masone, due squadre sempre pronte a proporre un gioco offensivo e piacevole. Punti preziosi in palio anche in Vadese - Letimbro, per non rimanere impantanate nelle sabbie mobili elle retrovie.