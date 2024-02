Calcio, Serie D. Ligorna superato in casa dall'Asti. Lunardon: "Peccato per questa sconfitta, siamo rammaricati"

Si chiude a 14 risultati utili consecutivi la striscia positiva del Ligorna di Mister Lunardon, superato in casa dall’Asti nel Girone A di Serie D. In vantaggio dopo due minuti con la rete di Squarzoni, i biancazzurri subiscono tre reti, accorciando poi a fine primo tempo con Scannapieco. Nel secondo tempo forcing dei liguri senza però riuscire a concretizzare.

"Siamo partiti molto bene. C’era un bel un bello spirito, come al solito del resto, che è rimasto per tutti e novanta i minuti. Se devo dirla proprio nuda e cruda - commenta mister Lunardon - meglio fare tutti gli errori in una partita che dilazionarli in più partite, quindi archiviamo. Potevamo sì perdere ma il rammarico più grosso è averlo fatto in casa davanti alla nostra gente. Per il resto bisogna fare i complimenti ai ragazzi perché sotto 1-3 probabilmente tanti ci davano per un po' per spacciati. E invece no, abbiamo fatto un goal e siamo andati al secondo tempo sul 2-3. Abbiamo avuto il pallino del gioco e abbiamo creato tante situazioni per far gol. Peccato, c’è rammarico. Stiamo rosicando onestamente".