 / Calcio

Calcio | 30 gennaio 2026, 18:38

Calcio | Prima Categoria, gli arbitri designati nei gironi A e B

Olimpic - Sciarbo &amp; Cogo sarà diretta da Simone Dinapoli

Olimpic - Sciarbo & Cogo sarà diretta da Simone Dinapoli

GIRONE A
 

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova)

ALTARESE 1929 – OSPEDALETTI CALCIO
Arbitro: Federico Mantero (Savona)

ANDORA 1966 – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Michele Giacchino (Savona)

BORDIGHERA SANT'AMPELIO – BORGHETTO S.S. 1968
Arbitro: Alessio Tagliero (Savona)

CAMPOROSSO – CISANO
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

DEGO CALCIO – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Pietro Pollero (Savona)

ONEGLIA CALCIO – CENGIO
Arbitro: Angelo Della Monica (Imperia)

SAN FILIPPO NERI ALBENGA – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Samuele Baccino (Savona)


GIRONE B

AUDACE CAMPOMORONE – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Alessandro Di Maria (Chiavari)

CAMPESE F.B.C. – MULTEDO 1930
Arbitro: Andrea Chiapolino (Chiavari)

DINAMO APPARIZIONE – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Lorenzo Pecunia (Genova)

OLIMPIC 1971 – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)

PEGLIESE – VOLTRI 87
Arbitro: Marco Visani (Genova)

RABONA VIA DELLACCIAIO – VELOCE 1910
Arbitro: Matteo Laganaro (Genova)

VALSECCA   – ROSSIGLIONESE
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)

VIRTUS DON BOSCO – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium