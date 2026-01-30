Calcio | Prima Categoria, gli arbitri designati nei gironi A e B

GIRONE A
ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova)
ALTARESE 1929 – OSPEDALETTI CALCIO
Arbitro: Federico Mantero (Savona)
ANDORA 1966 – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Michele Giacchino (Savona)
BORDIGHERA SANT'AMPELIO – BORGHETTO S.S. 1968
Arbitro: Alessio Tagliero (Savona)
CAMPOROSSO – CISANO
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
DEGO CALCIO – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Pietro Pollero (Savona)
ONEGLIA CALCIO – CENGIO
Arbitro: Angelo Della Monica (Imperia)
SAN FILIPPO NERI ALBENGA – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Samuele Baccino (Savona)
GIRONE B
AUDACE CAMPOMORONE – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Alessandro Di Maria (Chiavari)
CAMPESE F.B.C. – MULTEDO 1930
Arbitro: Andrea Chiapolino (Chiavari)
DINAMO APPARIZIONE – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Lorenzo Pecunia (Genova)
OLIMPIC 1971 – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)
PEGLIESE – VOLTRI 87
Arbitro: Marco Visani (Genova)
RABONA VIA DELLACCIAIO – VELOCE 1910
Arbitro: Matteo Laganaro (Genova)
VALSECCA – ROSSIGLIONESE
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
VIRTUS DON BOSCO – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)