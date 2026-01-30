 / Calcio

Calcio | 30 gennaio 2026, 18:39

Calcio | Promozione, le terne designate per la diciannovesima giornata

Cambiaso dirigerà Ceriale - Pontelungo

Cambiaso dirigerà Ceriale - Pontelungo

BAIA ALASSIO AUXILIUM – SESTRESE BOR. 1919
Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)
Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga)
Assistente 2: Filippo Morbelli (Albenga)
 

CERIALE CALCIO – PONTELUNGO 1949
Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)
Assistente 1: Jacopo Giuseppe Capraro (Genova)
Assistente 2: Fabio Cannella (Genova)
 

FINALE LIGURE – LEGINO 1910
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)
Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
 

MASONE – SAMPIERDARENESE
Arbitro: Mattia Schenone (Genova)
Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)
Assistente 2: Federico Sciortino (Genova)
 

PRAESE 1945 – CA DE RISSI SG
Arbitro: Andrea Martino (Savona)
Assistente 1: Giacomo Albanese (Savona)
Assistente 2: Alessandro De Lucia (Genova)
 

SAVONA F.B.C. 1907 – LITTLE CLUB JAMES
Arbitro: Francesco Righetti (Genova)
Assistente 1: Filippo Masini (Genova)
Assistente 2: Enrico Mereto (Genova)
 

SUPERBA CALCIO 2017 – SERRA RICCO' 1971
Arbitro: Andrea De Longis (Chiavari)
Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova)
Assistente 2: Giorgio Minniti (Genova)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium