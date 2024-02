Calcio, Pietra Ligure. Questione di prospettive per Matteo Cocco: "Contro il Serra una domenica pesante. Gli assenti? Le difficoltà in stagione capitano a tutti" (VIDEO)

Come valutare il pareggio del Devincenzi contro il Serra Riccò? Per il tecnico del Pietra Ligure, Matteo Cocco, ci sono tanti fattori di analisi. Gli errori che hanno permesso ai gialloblu di portarsi sul 2-0, ma anche la reazione e la possiblità di poter conquistare l'intero bottino messo in palio domenica scorsa.

Su cosa non deroga l'allenatore biancoceleste è il rischio autocommiserazione: inutile utilizzare come modo verbale il condizionale, sulle possibili indisponibilità in campo, ogni domenica l'obiettivo è ottimizzare i giocatori a disposizione, come del resto capita a molti suoi colleghi dell'intero girone.