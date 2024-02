Calcio, Eccellenza. Scatta l'ultimo terzo di campionato, in rampa di lancio la 21° giornata

Dieci partite separano le squadre che militano nel campionato di Eccellenza dal termine della stagione: un numero che può apparire alto, ma giocatori e allenatori sanno quanto in realtà garantisca pochi margini di errore.

Sette saranno le partite in programma, dopo il 5-2 di ieri pomeriggio dell'Arenzano sul Golfo Pro Recco.

A pochi chilometri di distanza l'Imperia punterà al colpo in trasferta per tenere a distanza un Rivasamba che a Taggia potrebbe trovare pane per i propri denti.