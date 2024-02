Calcio. Gli occhi dell'Eccellenza sul "Devincenzi": Pietra e Cairese, in palio un posto sempre più al sole. Il racconto LIVE

PIETRA LIGURE - CAIRESE 1-2 (20' rig. Anich - 30' rig. Sogno, 44' aut. Lufi)

45'+2' battuta dalla bandierina senza successo per il Pietra. Finisce qui la prima frazione.

45'+1' punizione da posizione invitate per Sancinito che trova però la barriera e conquista un angolo.

44' CAIRESE AVANTI! Sogno sfugge sul limite del fuorigioco alla retroguardia biancoceleste e si defila, conclusione sul palo rimpallata in porta da Lufi.

42' prende campo la squadra di Boschetto che però fatica a trovare il varco giusto davanti a un Pietra ordinato a difendersi. Tezzel ci prova da lontano ma decisamente fuori misura

38' Sogno atterrato da Gabriel Insolito, l'attaccante argentino si incarica della punizione dai venti metri ma la spara centrale tra le braccia di Vernice.

34' mette in mezzo un pallone invitante Dominici, Basso non precisissimo nell'uscita ma Tezzel salva la sua porta sull'arrivo di Gabriel Insolito.

30' PAREGGIA LA CAIRESE! Conclusione centrale di Sogno, la punta argentina non sbaglia.

29' intervento di Gasco su Turone giudicato falloso dall'arbitro veneto che indica ancora il dischetto!

26' tentativo di Sancinito sul palo del portiere, traiettoria forte ma è ben piazzato Basso.

25' intervento di Turone su Rovere, ammonito il centrocampista ex Vado.

23' conclusione debole di Thomas Graziani rimpallata da un piede di Gasco, Hernandez prova di seconda intenzione ma calcia tra le braccia di Vernice.

20' PIETRA IN AVANTI! Anich dal dischetto non sbaglia spiazzando l'estremo avversario.

17' Sancinito pesca bene Dominici a tu per tu con Basso, il portiere in uscita colpisce nettamente con la mano al volto la punta pietrese: calcio di rigore!

15' un po' disattenta la difesa pietrese che si dimentica quasi di Thomas Graziani nella sua area, l'ex Albenga perde però l'attimo per la conclusione

11' Tezzel suona la carica per i suoi sulla sinistra, palla in mezzo ma le conclusioni di Hernandez e poi Sassari vengono murate dalla difesa pietrese.

8' gran recupero di Sancinito in pressione su Turone, l'ex si invola verso l'area cairese e finisce a terra. Nulla da punire per il direttore veneto.

6' prima punizione del match, Sancinito cerca la traiettoria tagliata dalla destra ma la Cairese libera in due tempi con Sassari.

1' tutto pronto, ultime indicazioni del direttore di gara, si parte!

Minuto di silenzio, come su tutti i campi, per ricordare la tragedia sul lavoro a Firenze.

PRIMO TEMPO





Queste quindi le scelte dei due tecnici al fischio d'inizio del signor Marco Targhetta della sezione di Castelfranco Veneto.

PIETRA LIGURE (4-2-3-1): Vernice; Andreetto, Gasco, Lufi, Guaraglia; Odasso, Sancinito; Ga. Insolito, Anich, Rovere; Dominici.

A disposizione: Duberti; Bolia, Pesce, Gi. Insolito, Puddu, Mehmetaj, Capocelli, Varaldo, Franco.

Allenatore: M. Cocco

CAIRESE (4-4-2): Basso; Garbarino, Boveri, Gargiulo, Tazzer; T. Graziani, Turone, Silvestri, Sassari; Sogno, Hernandez.

A disposizione: Scalvini; La Rosa, Lazzaretti, Gjataj, Facello, Bogarin, G. Graziani, Delishi, Chiarlone.

Allenatore: R. Boschetto

Ben 73 reti segnate, solo 46 subite. Messi insieme, sono numeri d'alto livello quelli che Pietra Ligure e Cairese finora hanno sciorinato in campo guadagnandosi il ruolo di principali antagoniste dell'Imperia e del Rivasamba.

Sono quindi punti pesanti quelli in palio oggi al Devincenzi, sia per i biancocelesti di Matteo Cocco, capaci finora di ritagliarsi un ruolo di "Cenerentola" del campionato di Eccellenza a dispetto di una rosa comunque dagli importanti valori, sia per i valbormidesi di mister Riccardo Boschetto, partiti invece con la dichiarata ambizione di ben figurare nelle primissime posizioni.