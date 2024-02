Calcio. Il Varese espugna 3-1 il Riva. L'Albenga si ferma sulle mani di Ferrari

ALBENGA - CITTA' DI VARESE 1-3 ( 43' Di Stefano - 28' Cottarelli, 34' Banfi, 52' Di Maira)

49' FINISCE QUA! IL CITTA' DI VARESE BATTE 3-1 L'ALBENGA

48' le speranze dell'Albenga si spengono sul colpo di testa alto di Diagne

45' I minuti di recupero saranno quattro

39' Cotta lancia in campo Musumeci, fiato per Banfi

38' fiammata di una generosissima Albenga. Diagne passa a sinistra, palla a Di Stefano che in girata centra la traversa, poco dopo Ferrari si esalta sul tentativo di Pellicanò

37' cambio Albenga: c'è Colantonio per Tesio. La partita si sta trascinando, seppur su buoni ritmi, verso la conclusione

29' un altro cartellino, questa volta per Molinari

27' cambio Varese: Ortelli per Marchi

26' ammonito Diagne.

19' Pellicanò ripulisce un ottimo pallone in area servendo Nesci, pronto a sganciarsi dalla propria retroguardia, Ferrari ci mette i guantoni

14' ora è Pellicanò il riferimento centrale dell'attacco ingauno

12' cambia anche Cotta: Palazzolo per Malinverno

10' solita ripartenza mortifera del Varese, Vitofrancesco da posizione decentrata non impatta a dovere il pallone

9' Entra Diagne per Thiago Moraes, Aiello aveva chiamato il cambio dopo la punizione, sostituzione avvenuta comunque

7' IL VARESE RIPORTA A DUE I GOL DI VANTAGGIO! LA SOLITA RIPARTENZA MICIDIALE CON DI MAIRA A INFILARE SALVATO DOPO LA PRIMA RESPINTA DEL PORTIERE DI CASA!

3' Albenga a un passo dal pareggio, Legal crossa nel cuore dell'area. Venneri va in spaccata ma Ferrari trova un riflesso incredibile!

1' inizia la ripresa in perfetto orario

SECONDO TEMPO

46' finisce il primo tempo, Varese avanti 2-1

43' LA RIAPRE DI STEFANO! IL VARESE SI ADDORMENTA DAVANTI ALLA PROPRIA AREA, IL CENTROCAMPISTA DI AIELLO NON SI FA PREGARE E CON UN MERAVIGLIOSO DESTRO SUL SECONDO PALO INFILA IMPARABILMENTE FERRARI

39' L'Albenga si vede dalla bandierina: cross di Di Stefano per Venneri, colpo di testa all'esterno del radar di Ferrari

34' IL RADDOPPIO DEL VARESE! I padroni di casa fatica a sviluppare gioco, gli ospiti ripartono e puniscono! Questa volta è Banfi a infilare Salvato, Nesci sulla linea non riesce a impedire al pallone di entrare in porta

33' Albenga che dovrebbe provare a sfruttare maggiormente le fasce laterali (con qualche cambio campo in più) di fronte al rombo del Varese

28' CITTA' DI VARESE IN VANTAGGIO! COTTARELLI TRASFORMA IN ORO IL CROSS DALLA BANDIERINA! I BIANCOROSSI TRASFORMANO IN ORO LA PRESSIONE DEGLI ULTIMI MINUTI

27' prima occasione importante della partita ed è per il Varese: Banfi cesella al limite del l'area servendo a Stampi una palla d'oro, destro di prima intenzione ma è perfetta la risposta di Salvato

26' davvero tanto traffico in mediana, chi guadagnerà il maggior numero di seconde palle avrà probabilmente la meglio.

25' sbaglia anche Salvato, il rimpallo su Banfi termina però, fortunatamente per il portiere bianconero, direttamente sul fondo

23' l'Albenga si perde ad impostare dal basso, Legal serve palla a Di Maira che di destro non trova lo specchio

18' a dir poco "liquido lo schieramento dell'Albenga. Sulla carta quello di Aiello è un 3-5-1-1 con Nesci, Venneri e Legal centrali. Pellicanò e Vasiunin quinti, Tesio in regia con Berretta e Di Stefano mezz'ali, Lavecchia a supporto di Thiago Moraes. I giocatori ingauni non risparmiano i cambi di posizione, a seconda dei movimenti del Varese, ma sempre con un determinato ordine

11' prima conclusione ingauna dal limite, un tiro innocuo che diventa insidioso dopo la deviazione di Vitofrancesco, si allunga Ferrari

8' opsiti in campo con il 4-3-1-2. Stampi agisce alle spalle di Di Maira e Banfi

6' subito un giallo per Malinverno

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Salvato, Legal, Venneri, Nesci, Vasiunin, Pellicanò, Tesio, Beretta, Di Stefano, La Vecchia, Moraes.

A disposizione: Romano, Massoni, Destito, Birzò, Mukaj, Vari, Giudice, Badara, Colantonio

Allenatore: Aiello

CITTA' DI VARESE: Ferrari, Vitofrancesco, Benacquista, Cottarelli, Molinari, Zazzi, Perissinotto, Malinverno, Stampi, Di Maira, Banfi.

A disposizione: Cassano, Ortelli, Furlan, Bernacchi, Palazzolo, Musumeci, Liberati, Settimo, Pisan.

Allenatore: Cotta

Arbitro: Migliorini di Verona

Assistenti: Caricati di Conegliano e Marchesin di Treviso