Vbc Savona schiacciasassi in avvio di stagione. Gallone: "Partenza inaspettata"

Un inizio di stagione letteralmente superlativo da parte della Prima Divisione maschile del VBC Savona, i biancorossi guidano la classifica con 16 punti su 18 disponibili, con un vantaggio, con una gara in meno, sulla seconda in classifica New Volley Valbormida, sconfitta nell’ultima giornata, di un punto.

“Una partenza inaspettata” – sono le prime parole di coach Matia Gallone - “Abbiamo un gruppo molto giovane con qualche senatore che ci aiuta e trascina i più piccoli. Io e il mio staff siamo molto orgogliosi di quello che stanno facendo i ragazzi, stiamo cercando di creare una cultura del lavoro in palestra, perché questo ci permette di avere un’identità di squadra. Questo, al netto dei risultati sportivi, più essere davvero il grande obiettivo che ci siamo dati per questa stagione. Mancano ancora due giornate e un intero girone di ritorno, la stagione è ancora molto lunga e non sarà facile, contro di noi danno sempre tutti il massimo, ma se continuiamo con questo entusiasmo siamo nella direzione giusta. Nello spogliatoio si respira una bella aria, i più grandi aiutano e “coccolano” i più piccoli, è davvero un ambiente sano”.

Come già detto il campionato è ancora lungo e non si può abbassare la guardia: “C’è ancora tanto da fare, stiamo lavorando non solo sulla preparazione tecnico/tattica ma anche sull’approccio mentale degli allenamenti e delle gare. Abbiamo riscontrato che la gestione delle emozioni fa tanto per la prestazione, sia individuale che di squadra. Questo avviene specialmente nei più giovani, in Prima Divisione si esprimono al meglio mentre nel campionato di categoria dell’Under 17 faticano ad arrivare i risultati. Godiamoci il momento mantenendo i piedi per terra, non sarà facile ma ci proveremo!”