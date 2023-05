Calcio, Eccellenza. La Liguria entra in gioco nei playoff con la Lavagnese, primo round con il Borgomanero

Inizia oggi pomeriggio uno degli appuntamenti più affascinanti, imprevedibili ed attesi del calcio dilettantistico: i playoff di Eccellenza.

Le squadre più competitive dei vari gironi, al netto delle vincitrici, sono pronte ad affrontarsi per agguantare la promozione in Serie D.

Dopo le sfide interne ai gironi piemontesi, tocca finalmente anche alla portacolori ligure scendere in campo: la Lavagnese, seconda solo alle spalle della schiacciasassi Albenga.

La squadra di mister Ruvo ha le carte in regola per poter essere competitiva e accedere alla finale contro la vincente di Mapello - Cuneo Olmo.

L'avversaria di domani sarà l'Accademia Borgomanero: la sfida di andata si disputerà in casa dei piemontesi con fischio d'inizio alle 15:00.

Un'eventuale promozione in D libererebbe anche un posto per eventuali nuove promozione nei campionati regionali liguri. Per il regolamento CLICCA QUI