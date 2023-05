Calciomercato. Nuova avventura per Niccolò Piu, l'attaccante passa dal Legino all'Altarese

E' un'Altarese in profondo rinnovamento quella che si sta preparando ad affrontare la stagione 2022-23.

Il pool tecnico composto da Jacopo Provato, Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino avrà a disposizione per il parco attaccanti Nicolò Più.

La notizia e di pochissimi istanti fa, come testimonia il comunicato giallorosso:

"La squadra valbormidese non ha perso tempo e si è assicurata le prestazioni di Niccolò Piu, forte attaccante classe 2000 che nell'ultima stagione ha giocato in promozione nel Legino, ma che vanta un passato nel Como,Finale e Vado tutte in serie D, oltre ad aver giocato in Eccellenza nelle file del Varazze e nella Vadese in prima categoria.

La società è entusiasta di poterlo annunciare e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni. Forza Niccolò".