Contro il Celle Varazze non è arrivato un risultato utile per il Bragno, ma l'applicazione e l'ordine espresso dai biancoverdi all'Olmo Ferro è stato comunque spunto di elogio per mister Adami nei confronti dei suoi ragazzi.

Requisiti da confermare anche nelle prossime uscite, determinanti per il mantenimento della categoria.