Volley Serie B2. Vittoria da applausi per la Vigo Albenga: 3 a 0 al Gobbo ALL Duovolley VA

La Vigo Albenga cancella subito l’ultima sconfitta e conquista tre punti fondamentali nella corsa salvezza superando con un netto 3 a 0 il Gobbo ALL Duovolley VA.

Una prova brillante della squadra ingauna che parte forte prendendo il comando delle operazioni nel primo set, va forte ma poi ha un momento di black out che rischia di compromettere sia il secondo parziale che il match, per poi riprendersi nel terzo chiudendo di fatto l’incontro con un successo netto.

“Una vittoria molto importante contro una squadra giovani e per molti aspetti simile a noi” – l’analisi di coach Mario Barigione dopo la gara del PalaLeca – “Una bella prestazione, neo della serata sicuramente i passaggi a vuoto nel secondo set che potevano costarci caro, un aspetto su cui andremo sicuramente a lavorare. Protagoniste della serata sono state certamente Quarata e Vernetti, ma non posso che non citare l’ottima prova in attacco di Faieta e Castino e il grande lavoro della linea difensiva. Un risultato che di fatto riscatta il KO di Alessandria, dove siamo stati contratti e non abbiamo espresso il nostro gioco. Questa squadra deve ancora capire i grandi margini di miglioramento che ha, ora ci attende una lunga settimana per preparare al meglio la trasferta di Orago, senza però dimenticare l’impegno dell’Under 18 a Quiliano per centrare il secondo posto”.

VIGO ALBENGA - GOBBO ALL DUOVOLLEY VA 3- 0 (25-15 / 25-23 / 25-18)