Calcio, Pontelungo. Il gol di Vignola vale un punto contro la Sestrese: "Felice della responsabilità dei rigori, uniti ce la giochiamo contro tutti"

“Possiamo sicuramente considerarlo un punto guadagnato quello di domenica, su un campo molto difficile da giocare, contro una squadra di livello tecnico superiore costruita per altri obiettivi rispetto ai nostri.” – le parole del centrocampista classe 2002 – “Avremmo potuto osare forse di più dopo la loro prima espulsione, ma nel calcio si sa che a volte è meglio prevenire rispetto a mangiarsi le mani se fosse andata diversamente. Abbiamo faticato a uscire nella prima mezz’ora dove la Sestrese ha fatto vedere proprio la differenza che c’è tra le due squadre, ci siamo difesi molto bene e alla loro prima sbavatura ci siamo conquistati un rigore successivamente realizzato che ci ha fatto andare negli spogliatoi in vantaggio. Nel secondo tempo siamo partiti più convinti, avremmo potuto anche segnare il secondo goal, ma ci è mancato un po’ di cinismo sotto porta in alcune occasioni. Non abbiamo sofferto molto in realtà, abbiamo subito il pari su un calcio piazzato, la partita è stata decisa da due episodi e forse l’unico rammarico è il miracolo del loro portiere all’ultimo minuto che ci avrebbe fatto tornare ad Albenga con 3 punti”.